Янукович: треба кардинально покращити організацію залізничних пасажирських перевезень

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує на необхідності кардинально покращити організацію залізничних пасажирських перевезень в Україні.

Як повідомляє прес-служба Президента, про це він сказав сьогодні під час зустрічі у Криму з віце-прем`єр-міністром - міністром інфраструктури Борисом КОЛЕСНІКОВИМ.

Президент вимагає прискорити роботу з реформування української залізниці, «щоб вкластися в 5–7 років і вибудувати якісний пасажирський рух», повідомив після зустрічі з главою держави Б.КОЛЕСНІКОВ.

«Ми продовжили обговорювати концепцію глобальних змін у пасажирському русі, пасажирському транспорті. Україна за 6 років повинна повністю змінити рухомий склад, надати максимум зручностей пасажирам і – що найголовніше – за доступною ціною», – зазначив він.

Віце-прем’єр підкреслив, що на вітчизняній залізниці вже починають запроваджувати швидкісний рух. За словами Б.КОЛЕСНІКОВА, наступного року Україна отримає перших десять швидкісних потягів, і далі – по 15 щороку. «Завдання: щоб у 2016-2017 роках пасажири у нас могли користуватися якісними послугами. Наші перевезення ні в чому не будуть відрізнятися від тих, які є у Західній Європі», – підкреслив Б.КОЛЕСНІКОВ.

Він наголосив, що йдеться про величезні обсяги роботи, адже з часів Другої світової війни у пасажирському русі в Україні кардинально нічого не змінювалося.