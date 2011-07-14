На Херсонщині мобільні групи штрафуватимуть водіїв за засмічення узбіч

На автошляхах Херсонської області спеціальні мобільні групи штрафуватимуть водіїв за засмічення узбіч.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Херсонської облдержадміністрації Микола КОСТЯК під час презентації проекту будівництва віадука на 164-му кілометрі автошляху Одеса - Мелітополь - Новоазовськ.

За словами М.КОСТЯКА, щотижня з п’ятниці по неділю на автошляхах проводитимуться спільні рейди з профілактики забруднення узбіч доріг, попередження адміністративних правопорушень у сфері охорони навколишнього природного середовища, благоустрою населених пунктів і поводження з відходами.

У рейдах братимуть участь представники місцевих органів влади, МВС, екологічної інспекції, обласного управління екології, МНС, Служби автомобільних доріг, ДАІ, облСЕС, обллісгоспу, інспекції з карантину рослин із залученням громадськості.

За виявленими фактами забруднення відносно порушників складатимуться адміністративні протоколи.

Рейди проводитимуться не лише на транзитних шляхах регіону, але й на внутрішніх автошляхах області.

«На шляхах стоять біл-борди «Херсонщина – екологічно чистий регіон!», і ми зробимо все можливе для того, що це відповідало дійсності», - наголосив Н.КОСТЯК.