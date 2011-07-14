Суд звільнив з-під варти сина прокурора, який збив у Дніпропетровську на смерть 3-х жінок

Суд звільнив з-під варти Дмитра РУДЯ - сина прокурора, який збив у Дніпропетровську 20 жовтня 2010 року на смерть трьох жінок.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, відповідне рішення прийняв під час закритого судового засідання Хортицький районний суд Запоріжжя, в якому слухається дана резонансна кримінальна справа.

«Ухвалою Хортицького районного суду м. Запоріжжя клопотання адвоката жителя Дніпропетровська РУДЯ Д. про заміну підсудному запобіжного заходу з тримання під вартою на заставу задоволено в повному обсязі, хоча державний обвинувач проти задоволення клопотання заперечував», – повідомили в прес-службі, зазначивши, що відповідно до чинного Кримінально-процесуального кодексу України дана ухвала оскарженню не підлягає.

Як повідомляв УНІАН, Д.РУДЬ звинувачується в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох чоловік (ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України). Як покарання ця стаття передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Уранці 20 жовтня 2010 року Д.РУДЬ, перебуваючи за кермом власного автомобіля "Тойота Прадо", в Дніпропетровську скоїв наїзд на трьох жінок, які внаслідок одержаних травм померли. Винуватець ДТП з місця події зник.