Пасажири у червні оформили через Інтернет в 10 разів більше залізничних квитків - понад 70 тисяч

«Укрзалізниця» відзначає зростання кількості залізничних квитків, оформлених через Інтернет: у січні цього року через Інтернет пасажири придбали 7232 квитків, у червні - в 10 разів більше - 70 136 квитків.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі «Укрзалізниці».

Всього у першому півріччі 2011 року таким чином було викуплено 186 265 проїзних документів.

За даними відомства, зростання кількості проїзних документів, придбаних через Інтернет, спостерігалося щомісяця. Так, у першому кварталі через Інтернет оформлено 41815 місць, а у другому - 144 450 місць.

Як нагадують у відомстві, через Інтернет здійснюється замовлення квитків за повну вартість та дитячі. Безкоштовні та пільгові проїзні документи оформлюються виключно в касах. Друк проїзних документів при пред'явленні бланка замовлення провадиться в будь-якій залізничній касі. Також для уникнення черг для пасажирів, які придбали квитки через Інтернет, діють спеціальні каси.

Крім того, в «Укрзалізниці» відзначають, що в першому півріччі спостерігається позитивна динаміка з придбання електронного квитка на поїзд 165/166 Дніпропетровськ-Київ (місця у вагонах № 3, 4, 5, 6,7). Якщо в січні на цей поїзд Е-квиток оформили 64 пасажира, то в червні в п'ять разів більше - 348 пасажирів.

Нагадаємо, в експериментальному режимі пасажирам зазначеного поїзда не потрібно звертатися в касу для друкування проїзного документа, придбаного через Інтернет. Пасажири сідають у вагони по самостійно роздрукованим квиткам, провідники поїзда мають спеціальні пристрої, що зчитують штрих-код. Послуга почала діяти в кінці 2010 року.