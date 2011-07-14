Мінінфраструктури перевірить судна, яким більше 25 років

Міністерство інфраструктури України проведе позачергові перевірки суден віком понад 25 років. Вони стартували 12 липня і триватимуть до 22 липня 2011 року. Про це повідомляє прес-служба відомства.

До 28 липня також пройдуть позачергові огляди суден старше 25 років, що експлуатуються на внутрішніх водних шляхах України. Це дозволить визначити фактичний технічний стан суден, їх рятувальне обладнання і справність роботи систем зв'язку.

Міністерство інфраструктури Україні також доручило капітанам морських торговельних портів посилити контроль за відповідністю суден встановленим вимогам безпеки судноплавства при оформленні приходу-відходу суден у порт.

Керівники судноплавних компаній Україні повинні протягом тижня провести тренування екіпажів суден щодо дій в аварійних ситуаціях.

Таке рішення викликане катастрофою пасажирського судна «Булгарія» (1955 року побудови), яка сталася 10 липня біля села Сюкеєво Кансько-Устинівського району Республіки Татарстан (Російська Федерація) у трьох км від берега ріки Волга.

В результаті катастрофи загинули понад 110 людей.