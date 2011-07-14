Південно-західна залізниця відновила курсування дизель-поїзда Жмеринка–Могильов-Подольський

Південно-західна залізниця відновила курсування дизель-поїзда № 6333/6338 сполученням Жмеринка - Могильов-Подольський.

Про це УНІАН повідомляє прес-служба Південно-західної залізниці.

Згідно з повідомлення, поїзд почав курсувати з 10 липня, і відправлятиметься по п`ятницях і неділях. Відправлення зі Жмеринки о 9.45, прибуття до Могильов-Подольського о 12.25. У зворотному напрямі дизель-поїзд відправлятиметься з Могильова-Подольського о 14.40., прибуватиме до Жмеринки о 17. 51.

Нагадаємо, курсування даного приміського поїзда було припинене з введенням нового графіка руху поїздів (29 травня) у зв`язку з невирішеним питанням щодо заборгованості Вінницької облдержадміністрації за компенсаціями за перевезення пільгових категорій пасажирів.