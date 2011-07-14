Довгострокові програми розвитку «Укрзалізниці» дадуть змогу стати їй інвестиційно привабливою — Козак

Ухвалення довгострокових програм розвитку залізниць і концепції реформ за дорученням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА дозволить «Укрзалізниці» стати інвестиційно привабливою.

Про це сказав гендиректор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК після робочої зустрічі з питань реформування залізничного транспорту з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і віце-прем`єр-міністром України - міністром інфраструктури Борисом КОЛЕСНІКОВИМ, повідомив УНІАН прес-центр відомства.

«Вже розроблено проект кардинального оновлення локомотивного парку і парку вагонів. Залізниця має бути готова до якісного забезпечення потреб у перевезенні як пасажирів, так і вантажів. Переконаний, що доручення Президента України щодо підтримки довгострокових програм розвитку і концепції реформ буде швидко підтримане і урядом, і Верховною Радою України. Ухвалення цих базових нормативних актів дозволить «Укрзалізниці» стати інвестиційно привабливою галуззю і планувати свою роботу на довгострокову перспективу», - сказав В.КОЗАК.

За його словами, йдеться про величезні обсяги роботи, оскільки масового якісного оновлення основного рухомого складу залізниць не відбувалося з 60-х років минулого століття. В.КОЗАК відзначив, що залізниця вимагає якісних змін, реформування і модернізації.

Нагадаємо, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підтримав Концепцію реформування української залізничної галузі і кардинального оновлення рухомого складу і висунув завдання з прискорення роботи з реформування, щоб за 5-7 років вибудувати якісний пасажирський рух.