Кабмін схвалив проект змін до Угоду про повітряне сполучення зі Словаччиною

Повітряне сполучення між Україною і Словаччиною буде вдосконалене: відповідний проект постанови «Про затвердження Протоколу про внесення змін і доповнень до Угоди між урядом України і урядом Словацької Республіки про повітряне сполучення» було схвалено Кабінетом міністрів України 13 липня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури.

Згідно з повідомленням, внесення змін і доповнень до Угоди між урядами України і Словацької Республіки про повітряне сполучення дозволить кожній стороні для здійснення регулярних перевезень між державами запровадити механізм інспекції авіапідприємств з метою оцінки їх відповідності стандартам Міжнародної організації цивільної авіації.

Також документом запропоновано перейти від процедури затвердження тарифів до процедури моніторингу тарифів і обмежити втручання авіаційних адміністрацій у процес формування тарифів. Крім того, після набуття чинності Протоколом авіапідприємства зможуть укладати договори з виконання перевезень із спільним використанням кодів (код-шерингові угоди) тощо.