Львівська залізниця залучила у "Ощадбанку Росії" кредити на 80 млн. грн.

Львівська залізниця (ЛЗ) залучила у «Дочірнього банку Ощадбанку Росії» (Київ) кредити (2 лоти) на загальну суму 80 млн. грн.

Про це говориться у повідомленні підприємства, обнародуваному на сайті «Державні закупівлі».

Кошти надано у вигляді непоновлюваної кредитної лінії строком на 36 місяців. Вартість обслуговування кредитів складе 16% річних.

Відповідний кредитний договір був підписаний 7 липня 2011 року.

Львівська залізниця має намір направити залученіі кошти на капітальні вкладення.

Довідка УНІАН. Львівська залізниця проходить в південно-західній частині України на території семи областей - Карпати, Прикарпаття, Волинь.

На залізниці діє 354 станції, з них 252 відкриті для вантажних операцій.

АТ «Дочірній банк Ощадбанку Росії» (м. Київ) зареєстрований у червні 2001 року, є 100% дочірнім банком АБ «Ощадний банк Російської Федерації» (м. Москва).

Активи банку на 1 квітня 2011 року складали 12,477 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 9,747 млрд. грн., зобов`язання – 11,336 млрд. грн., статутний капітал - 2,310 млрд. грн., власний капітал - 1,142 млрд. грн.