Уряд затвердив план заходів щодо підвищення ефективності використання потягу «Вікінг"

Кабінет міністрів України 13 липня 2011 року схвалив проект розпорядження «Про затвердження плану заходів щодо підвищення ефективності використання потягу комбінованого транспорту «Вікінг».

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури, планом передбачено поліпшити технологію та організацію роботи потягу комбінованого транспорту «Вікінг», удосконалити здійснення контрольних процедур щодо транзитних вантажів у пунктах пропуску в морських портах.

Пропонується спростити в пунктах пропуску через державний кордон України порядок митного оформлення вантажів, перевезення яких здійснюється через морські порти і сухопутні переходи.

Також у рамках виконання плану заходів проводитиметься робота із залучення партнерів до участі в реалізації проекту розвитку вантажоперевезень у напрямку Балтійське море - Чорне море.

На думку фахівців, ухвалення і реалізація цього Плану заходів сприятиме збільшенню ефективності використання потягу комбінованого транспорту «Вікінг», а отже - розвитку вантажних перевезень і залученню додаткових вантажопотоків у напрямку Балтійське море - Чорне море.

Нагадаємо, потяг комбінованого транспорту «Вікінг» почав роботу в 2003 році. Загальна довжина його маршруту становить 1733 км. Потяг проходить через Україну, Білорусь і Литву і сполучає ланцюг морських контейнерних і контрейлерних ліній Балтійського регіону з аналогічною системою Чорного, Середземного і Каспійського морів.

Потяг "Вікінг" курсує за маршрутом Іллічевськ (Україна) – Мінськ (Білорусь) – Клайпеда (Литва).