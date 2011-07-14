Україна за шість років має повністю змінити залізничний пересувний склад — Колесніков

Україна за шість років має повністю змінити залізничний пересувний склад.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури, про це сказав віце-прем`єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ під час зустрічі в Криму з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

«Ми продовжили обговорювати концепцію глобальних змін на пасажирському транспорті. Україна за шість років має повністю змінити пересувний склад, надати максимум зручностей пасажирам і - що найголовніше - за доступною ціною», - зазначив Б.КОЛЕСНІКОВ. За його словами, Президент України вимагає прискорити роботу з реформування української залізниці, «щоб укластися в 5-7 років і збудувати якісний пасажирський рух».

Віце-прем`єр-міністр підкреслив, що на українській залізниці вже починають впроваджувати швидкісний рух. За словами Б.КОЛЕСНІКОВА, наступного року Україна одержить перші десять швидкісних потягів, далі - по 15 щороку. «Завдання: щоб у 2016-2017 роках пасажири в нас могли користуватися якісними послугами. Наші перевезення за якістю ні в чому не поступатимуться тим, які є в Західній Європі », - підкреслив він. Віце-прем`єр-міністр також повідомив, що українська сторона обговорить з російськими колегами ідею створення залізничних хабів за принципом авіаційних транзитних аеропортом. «Така концепція обговорюється - і вона обов`язково буде реалізована», - сказав він.