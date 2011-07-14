«Укрзалізниця» перевозить уже 12% вантажів за електронними накладними

Уже 12% перевезень вантажів у внутрішньому сполученні здійснюється з використанням електронної накладної, яка засвідчується електронним цифровим підписом, з моменту старту проекту 1 липня ц.р.

Про це повідомив УНІАН прес-центр «Укрзалізниці» з посиланням на начальника Головного комерційного управління «Укрзалізници» Володимира ІВАЩУКА.

За його даними, два тижні роботи за безпаперовою технологією вже дали ряд позитивних результатів. Зокрема, у 8-10 разів скорочується час на оформлення вантажу, оскільки клієнтові для цього не треба їздити у товарні контори, а товарним касирам не потрібно повторно вводити дані з паперових накладних. Для вантажовідправників створена можливість здійснювати необхідні операції безпосередньо зі свого офісу. До того ж, прискорюється сам процес перевезення вантажу, оскільки вагони не затримуються в очікуванні оформлення документів.

"На оформлення вантажоперевезень «Укрзалізниця» раніше витрачала тонни паперу - купувала 2 млн. бланків і витрачала на них 5 млн. грн. Впровадження електронного документообігу - це істотна економія не лише матеріальних ресурсів, але й людських. Клієнтам не потрібно більше направляти кур`єрів у товарні контори для надання перевізних документів, а на залізницях незабаром відбудеться оптимізація штату - замість товарного касира і прийомоздавальника працюватимуть комерційні агенти. Вивільнені кадри теж обов`язково будуть працевлаштовані на залізничному транспорті", - зазначив В.ІВАЩУК

Нагадаємо, що з 1 липня цього року «Укрзалізниця» упровадила електронний документообіг при перевезенні вантажів у межах України.

Для здійснення обміну даними, які необхідні для оформлення, перевезення і прийому вантажу, на сьогодні до автоматизованої системи «Клієнт-УЗ» підключилися вже більш як 5 тисяч вантажовласників.