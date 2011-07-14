Придніпровська залізниця збільшила перевезення пасажирів у дальньому сполученні на 7,2%

За 6 місяців 2011 року Придніпровська залізниця перевезла 11 млн. 290,69 тис. пасажирів у дальньому сполученні, що за даними за аналогічний період 2010 року на 763 тис. пасажирів (7,2%) більше.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі залізниці.

Згідно із повідомленням, з початку року пасажири придбали квитків на суму 497 млн. 123,1 тис. грн., що на 70 млн. 652,8 тис. грн. більше відповідного періоду 2010 року.

Довідка УНІАН. ДП «Придніпровська залізниця» щороку перевозить понад 90 млн. пасажирів і до 100 млн. тонн вантажів. До її складу входять 4 дирекції залізничних перевезень – Дніпропетровська, Криворізька, Запорізька і Кримська.