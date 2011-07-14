Мінінфраструктури перевіряє судна віком понад 25 років

Міністерство інфраструктури України проводить позачергові перевірки судів віком понад 25 років.

Як повідомляє прес-служба міністерства, ці перевірки стартували 12 липня і продовжаться до 22 липня 2011 року.

Згідно із повідомленням, це дасть змогу визначити фактичний технічний стан суден, їх рятувального устаткування і справність роботи систем зв`язку.

Міністерство інфраструктури України також доручило капітанам морських торгових портів підсилити контроль за відповідністю судів встановленим вимогам безпеки судноплавства при оформленні приходу-відходу суден у порт.

Керівники судноплавних компаній України повинні протягом тижня провести тренування екіпажів судів щодо дій в аварійних ситуаціях.

Як наголошується в повідомленні, таке рішення ухвалене у зв`язку з катастрофою пасажирського судна «Булгарія» (1955 року споруди), яка відбулася 10 липня в Республіці Татарстан (Російська Федерація) в 3 км. від берега річки Волга.