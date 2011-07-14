Підготовлено проект наказу про можливість купівлі залізничних квитків за 90 діб до поїздки

Міністерство інфраструктури України підготувало проект наказу «О затвердженні Змін в Правила перевезення пасажирів, багажу, грузобагажа і пошта залізничним транспортом України», яким пропонується ввести почало продажі проїзних документів на пасажирські потяги дальнього проходження за 90 діб до дати поїздки.

Про це повідомляє УНІАН прес-служба міністерства.

Нагадаємо, зараз реалізація квитків починається за 45 діб до дня відправлення потягу. Тепер документ проходить узгодження у Міністерстві юстиції та в інших зацікавлених установах.

Крім того, серед запланованих нововведень - можливість для пасажира роздрукувати проїзний документ на бланках суворого обліку, скориставшись автоматами самообслуговування (кіосками).

Також в оновленій редакції Правил передбачається змінити положення про повернення вартості квитка у разі його невикористання. Якщо пасажир відмовився від поїздки у період від 24 до 12 годин до відправлення потягу, то йому буде повернено повну вартість квитка і 50% вартості плацкарти. Якщо менше за 12 годин - тільки вартість квитка, кошти по плацкарту не виплачуватимуться. Виплата платежів за невикористані проїзні документи, пред`явлені вже після відправлення потягу, проводитися не буде.

А якщо пасажир вирішить припинити поїздку вже безпосередньо у дорозі проходження, йому буде виплачено вартість квитка за непройдену відстань (за плацкарту кошти повернені не будуть). Також не здійснюватиметься виплата платежів за невикористані проїзні документи з відміткою про припинення пасажиром поїздки в дорозі проходження, які будуть пред`явлені більш ніж через три години після відправлення потягу.