Крюковський ВБЗ у січні-червні збільшив виробництво вантажних вагонів на 19%

ПАТ «Крюковський вагонобудівний завод» (м. Кременчук, Полтавська обл.) у січні-червні 2011 року збільшив виробництво вантажних вагонів на 19%, або 828 шт., - до 5157 штук.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у прес-службі підприємства.

За їх даними, за звітний період підприємством виготовлялися піввагони моделі 12-783 і 12-7023-02, криті вагони, зерновози моделі 19-7016.

Разом з тим, за перше півріччя підприємство зменшило виробництво пасажирських вагонів в 2,2 разу, або на 6 вагонів, - до 5 шт.

Довідка УНІАН. ПАО ”Крюковській вагонобудівний завод” випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типа, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку. Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється за замовленням «Укрзалізници». Продукція заводу поставляється більш ніж в 20 країн світу. ПАО «Крюковській вагонобудівний завод» є єдиним в СНД підприємством, що має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів, - пасажирських і вантажних. У 2010 році завод провів 9090 вантажних вагонів і 42 пасажирських.

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