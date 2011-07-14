«Укрзалізниця» у вересні оголосить тендер на постачання 500 тепловозів на 5-річний період

«Укрзалізниця» у вересні оголосить тендер на постачання 500 тепловозів за період 5 років — по 100 одиниць за рік, оскільки тяговий пересувний склад залізниць вимагає негайного оновлення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК сьогодні під час робочої поїздки в Луганську область і відвідин "Луганськтепловоза".

При цьому В.КОЗАК запропонував «Луганськтепловозу» вже в серпні розпочати роботу з виробництва тепловозів для відомства.

За його словами, «Укрзалізниця» планує максимально задіювати вітчизняних виробників у виготовленні рухомого складу і комплектуючих.

«Ми готові розглянути закупівлю будь-якої продукції, яка виготовляється на високому рівні. Ми розглянемо перелік найменувань, які споживаємо, зробимо зауваження по поліпшенню якості, і наступного року буде вибудувана програма співпраці з Луганською областю», - повідомив генеральний директор «Укрзалізниці».

Гендиректор висловив намір організувати на базі одного з депо Донецької залізниці сервісне і післягарантійне обслуговування нових локомотивів їх виробником. В.КОЗАК також відзначив необхідність виготовлення комплектуючих саме вітчизняними підприємствами. Крім того, він ініціював обладнання локомотивів спеціальними системами регулювання і контролю витрати палива та енергоресурсів.

«Укрзалізниця» по-новому підходитиме до вибору перспективних локомотивів. Нам потрібна сучасна техніка, яка економічна в обслуговуванні, потужніша і досконала. «Укрзалізниця» готова розглянути питання розрахунку за нову техніку протягом місяця з моменту постачання, щоб виробники вчасно і в повному обсязі виконували наші замовлення», - підкреслив він.

За його словами, крім того, в залізничному парку слід відновити близько тисячі електровозів.

Також під час робочої поїздки гендиректор відвідав НПЦ "Трансмаш", де обговорив з керівництвом науково-виробничого центру плани з ремонту і придбанню колісних пар і типів візків.

Довідка УНІАН. ПАТ "Луганськтепловоз" - найбільше підприємство України, що спеціалізується на випуску магістральних і маневрових тепловозів, електровозів, електропоїздів постійного і змінного струму, дизель-поїздів. Власником 76% акцій підприємства є "Керуюча компанія “Брянський машинобудівний завод”.

НПЦ «Трансмаш» - багатопрофільне підприємство, що здійснює модернізацію локомотивів, виготовлення і ремонт комплектуючих вузлів і агрегатів, розробку і створення систем мікропроцесорного управління і автоматичного регулювання, новітні електронні розробки. Крім того, НПЦ «Трансмаш» є виробником широкої номенклатури колісних пар для локомотивів і вагонів - усього понад 30 типів, здійснює постачання в 20 країн Європи, Азії і Африки.