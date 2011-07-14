Керівництво Луганської обл пообіцяло УЗ вирішити проблему збиткових приміських маршрутів

Керівництво Луганської області пообіцяло «Укрзалізниці» вирішити проблему збиткових приміських маршрутів.

Як повідомляє прес-служба «Укрзалізниці», про це йшлося під час зустрічі генерального директора «Укрзалізниці» Володимира КОЗАКА з головою Луганської облдержадміністрації Володимиром ПРИСТЮКОМ.

«Ми готові продемонструвати весь комплекс витрат, який несе залізниця по кожному електропоїзду, рейковому автобусу, кожному виду рухомого складу. Давайте разом рахуватимемо економіку процесів і економічну доцільність курсування тих чи інших поїздів, проаналізуємо пасажиропотік і позбавимося невиправданого дублювання різних видів транспорту», - сказав на зустрічі В.КОЗАК.

Голова Луганської ОДА зазначив, що, дійсно, Луганська область на сьогодні винна залізницям 2,5 млн. грн. за перевезення пасажирів у приміському сполученні і пообіцяв сприяти залізничникам у вирішенні проблеми збитковості приміських перевезень. «Ми проведемо аналіз пасажиропотоку і організуємо автобусне сполучення на дуже збиткових для залізничників маршрутах», - сказав він В.ПРИСТЮК.

Довідка УНІАН. Збитки «Укрзалізниці» від приміських пасажирських перевезень за шість місяців цього року, за оперативними даними, збільшилися на 181 млн. грн і становили близько 1,6 млрд. грн. (у 2010 році - 1,372). Покриття витрат доходами становить 11,2%. За перевезення пільгових категорій населення залізниці одержали компенсації від обласних державних адміністрацій лише на 37,6% від кількості перевезених пасажирів.