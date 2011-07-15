Путін: причини катастрофи теплохода «Булгарія» - жадібність і безвідповідальність

Причинами катастрофи теплохода «Булгарія» стали жадібність і безвідповідальність.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН на нараді із членами урядової комісії з розслідування обставин катастрофи судна.

«Це жахливо, що нам доводиться платити таку данину за безвідповідальність, за недбалість, за жадібність, за грубе порушення правил технологічної безпеки», - сказав В.ПУТІН.

Він зазначив, що правоохоронні органи мають дати оцінку діям усіх посадових осіб.

«Як могло статися, що компанія без ліцензії на туристичну діяльність, без ліцензії на використання суден могла працювати? Як взагалі квитки продавали в порту? Хто дозволив? Як випустили з порту? Як порт уклав договір з цією компанією, яка не має жодної ліцензії на обслуговування у порту? Де був Ростехнагляд, Ространснагляд? Де були всі ці відомства?», - заявив прем`єр РФ.

Водночас, він подякував морякам корабля «Арабелла», який зупинився і врятував людей, а також водолазам, які працюють сьогодні в дуже складних умовах на водосховищі.

В.ПУТІН повідомив, що підписане відповідне розпорядження уряду про виділення 1 млн. руб. (близько 36 тис. дол) із федерального бюджету на допомогу сім`ям загиблих, 400 тис. руб. (близько 14 тис. дол) - на допомогу тим, хто отримав серйозні і середнього рівня травми, і 200 тис. руб. (близько 7 тис. дол) - тим, хто отримав легкі травми. Плюс до цього, Татарстаном ухвалене рішення виділити по 300 тис. руб. (близько 11 тис. дол) сім`ям загиблих, а також компенсувати деякі інші витрати.

У свою чергу, міністр транспорта Росії Ігор ЛЕВІТІН повідомив, що станом на 18.00 мск тіла 113 людей були підняті водолазами і 105 упізнані судмедекспертизою. Безвісти зниклими вважаються 16 осіб.

За його словами, водолази продовжать роботу до обстеження всього судна.

І.ЛЕВІТІН також зазначив, що до вечора має бути узгоджений план підйому теплохода.

«Ми дуже розраховуємо, що, піднявши це судно, зможемо отримати всю інформацію про те, що сталося, для розслідування події», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, двопалубний дизель-електрохід "Булгарія", збудований 1955 року в Чехословаччині, затонув 10 липня під час грози на Куйбишевському водосховищі на території Татарстану у трьох кілометрах від берега. На борту судна, за різними даними, перебувало від 192 до 209 осіб, врятувати вдалося 79.