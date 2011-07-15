Білоруська залізниця у 1-му півріччі збільшила перевезення вантажів на 13,5%

За попередньою інформацією, Білоруської залізниці у I півріччі поточного року було перевезено більше 74,5 млн. т вантажів, що на 13,5% перевищує рівень аналогічного періоду минулого року.

Як повідомляє прес-центр БЖД, транзит вантажів по білоруській магістралі склав більше 26,1 млн. т, що на 13% більше, ніж у січні-червні 2010-го.

Розвиток торгівлі між Білоруссю та зарубіжними країнами дозволив наростити експортно-імпортні перевезення вантажів.

За попередніми даними, обсяг вивезення вантажів залізничним транспортом на експорт у I півріччі поточного року більш ніж у 2 рази перевищив обсяг ввезення. Вивіз вантажів по Білоруській залізниці досяг 18,1 млн. т, що на 31% більше рівня січня-червня 2010-го.

У тому числі, вивезення нафти і нафтопродуктів збільшилося за підсумками шести місяців на 52,2% до рівня того ж періоду минулого року, будівельних вантажів - на 24,5%, хімічних і мінеральних добрив - на 12,8%, лісових вантажів - на 30,1%, хімікатів - у 3 рази.

З початку поточного року спостерігається стійка тенденція зростання обсягу вантажоперевезень по Білоруській залізниці в рамках Митного союзу. У січні-червні по магістралі на експорт в Російську Федерацію і Казахстан було перевезено близько 2 млн. т вантажів, що перевищило рівень аналогічного періоду 2010 року на 13,2%.