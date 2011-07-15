На кордоні з Росією - кілометрові пробки. Митники РФ отримали допфункції

У міжнародних автомобільних пунктах пропуску на російсько-українській ділянці кордону утворилися багатокілометрові пробки.

Про це повідомляє російський телеканал «Росія 24».

«З 29 червня російські митники отримали додаткові контрольні функції, і тепер у далекобійників йде по дві доби на процедури, які зазвичай займали близько години. З кожним днем ​​черги тільки ростуть», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що подібна ситуація склалася на пунктах пропуску в Білгородській, Курській і Воронезькій областях, але найскладніша - на Брянській ділянці державного кордону. За підрахунками самих перевізників, черги на оформлення тут чекають майже 200 фур.

Як повідомили УНІАН у Центральному управлінні Митної служби Росії, з 29 червня 2011 року набуде чинності закон від 28.12.2010 № 394 «Про внесення змін в окремі законодавчі акти Російської Федерації у зв'язку з передачею повноважень щодо здійснення окремих видів державного контролю митним органам Російської федерації». Даний федеральний закон передбачає передачу митним органам РФ повноважень по транспортному, ветеринарному і фітосанітарному контролю, у зв'язку з чим з початку липня спостерігається напружена ситуація на міжнародних автомобільних пунктах пропуску (МАПП) на російсько-українському кордоні.

«Для нормалізації ситуації, що склалася Центральним митним управлінням до прикордонних митниць були прикомандировані посадові особи з інших митниць регіону. Особливо напруженою була обстановка на Брянській митниці, але на даний момент спостерігається позитивна динаміка в зміні ситуації», - йдеться в повідомленні.

Також з метою підтримки максимально можливої ​​пропускної спроможності пунктів пропуску через російсько-український кордон Центральне митне управління підготувало у Федеральну митну службу свої пропозиції про збільшення штатної чисельності в прикордонних митних органах Управління.

Російські митники рекомендують учасникам ЗЕД щоб уникнути необгрунтованих простоїв транспортних засобів коригувати транспортно-логістичні потоки й перенаправляти транспортні засоби, беручи до уваги інформацію про завантаженість міжнародних автомобільних пунктів пропуску.

Інформація про завантаженість автомобільних пунктів пропуску в регіоні діяльності Бєлгородської, Брянської, Воронезької та Курської митниць щоденно розміщується на офіційному сайті Центрального митного управління.