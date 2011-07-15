Eesti Raudtee у 1-му півріччі збільшила вантажоперевезення на 12%

Естонська залізнична компанія Eesti Raudtee у I півріччі 2011 року збільшила вантажоперевезення на 12% порівняно з аналогічним періодом 2010-го - до 15930000 тонн, повідомляє РЖД-Партнер з посиланням на матеріали компанії.

Найбільше у звітному періоді перевезено нафти і нафтопродуктів - 10,89 млн тонн (+10,3% до січня-червня 2010-го), сланцю - 2,55 млн тонн (+62%), добрив - 1,05 млн тонн (-4,9%).

Обсяг перевезень хімічних вантажів склав 310 тис.тонн (+77%), деревини - 290 тис. тонн (+22,5%), вугілля - 260 тис. тонн (-64%).

Минулого місяця Eesti Raudtee перевезла 2420000 тонн вантажів. З них нафти і нафтопродуктів -1640000 тонн (+9,5%), пального сланцю - 330 тис. тонн (+75%), добрив - 200 тис. тонн (-7,2%).