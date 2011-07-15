На конкурс назв швидкісних електропоїздів надійшло майже 600 пропозицій
На Всеукраїнський творчий конкурс на оригінальну назву підприємства швидкісного руху, його логотип (фірмовий знак), назви міжрегіональних електропоїздів виробництва «HYUNDAI ROTEM» надійшло вже 575 пропозицій.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».
Як наголошується в повідомленні, варіанти назв і логотипів конкурсна комісія прийматиме до 23 липня цього року, потім будуть визначені переможці, яким будуть вручені грошові винагороди.
Нагадаємо, що конкурс розпочався 23 червня ц.р. Його учасником може стати будь-яка особа без обмежень за віком і національності. Кожен учасник може подати необмежену кількість варіантів назв компанії, поїздів та ескізів логотипів. Переможців чекає винагорода у розмірі 10 000 грн і запрошення на презентацію відкриття швидкісного руху міжрегіональних електропоїздів виробництва компанії «HYUNDAI ROTEM», які будуть курсувати на маршрутах Київ - Харків, Київ - Донецьк і Київ - Львів.
Довідка УНІАН. Докладно з умовами конкурсу можна ознайомитися на офіційному Інтернет-сайті «Укрзалізниці».
Нагадаємо, що швидкісний рух вводиться у рамках програми підготовки до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату з футболу Євро-2012. 16 грудня 2010 в Києві ПЗ і «Hyundai Corporation» підписали угоду про постачання 10 нових міжрегіональних електропоїздів. Для забезпечення комфортного перевезення пасажирів на напрямках впровадження швидкісного руху заплановано курсування 6 міжрегіональних двосистемних електропоїздів, виробництва «HYUNDAI ROTEM», які надійдуть до України до початку Євро-2012, а ще 4 - до кінця 2012 року.