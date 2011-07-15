Черги на російсько-українському кордоні практично ліквідовані – Держмитслужба

Черги в автомобільних пунктах пропуску на російсько-українській ділянці кордону, які були викликані збільшенням часу митного оформлення російськими митниками у зв’язку з законодавчими нововведеннями, станом на 15.00 практично повністю ліквідовані.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної митної служби України (ДМСУ).

Як зазначається у повідомленні, ситуацію стабілізовано, у тому числі, за рахунок оперативності вжиття усіх необхідних заходів керівництвом ДМСУ та прикордонних митниць. «Держмитслужба робить все, аби допомогти російськими колегам та збільшити пропускну спроможність прикордонних пунктів пропуску. Зокрема, максимально прискорено митне оформлення», - зазначається у повідомленні.

Так, у пунктах пропуску Харківської обласної митниці за останню добу проведено митне оформлення понад 4 тис. транспортних засобів, які прямували до Російської Федерації, що майже вдвічі перевищує середньодобову норму – 2,3 тис. транспортних засобів. Держмитслужба працює у тісному контакті з Федеральною митною службою Росії. Ситуація на кордоні постійно відстежується, у тому числі, Моніторинговим центром ДМСУ в режимі он-лайн відеоспостереження.

Як повідомляв УНІАН, у Росії з 29 червня 2011 року набув чинності закон від 28.12.2010 № 394 «Про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації у зв`язку з передачею повноважень зі здійснення окремих видів державного контролю митним органам Російської федерації». Цей федеральний закон передбачає передачу митним органам РФ повноважень із транспортного, ветеринарного й фітосанітарного контролю, у зв`язку з чим із початку липня спостерігається напружена ситуація в міжнародних автомобільних пунктах пропуску (МАПП) на російсько-українському кордоні.