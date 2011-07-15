«Hyundai Corporation» поставить в Україну тренажер

«Hyundai Corporation» прийнято рішення про постачання тренажера для навчання на території України локомотивних бригад особливостям експлуатації швидкісних електропоїздів.

Як повідомляє прес-центр «Укрзалізниці», про це стало відомо під час проведення чергової зустрічі керівництва «Укрзалізниці» та компанії «Hyundai Corporation», яка відбулася 15 липня 2011 року в м. Києві. В зустрічі взяли участь генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК, президент компанії «Hyundai Corporation» Кім Йоунг НАМ та інші.

Згідно з повідомленням, корейська сторона вже надала графік поставки електропоїздів в Україну, список постачальників основних компонентів, графік випробувань і навчання фахівців.

Як нагадують у відомстві, поїзди виробництва компанії «Hyundai Rotem», які забезпечуватимуть швидкісне сполучення під час проведення Євро-2012, приїдуть в Україну раніше запланованого.

Сторони зазначили, що проект будівництва рухомого складу успішно реалізується. В.КОЗАК сказав, що дуже уважно стежить за будівництвом швидкісних поїздів. «Зараз наша делегація перебуває в Кореї, й щодня доповідає про стан реалізації проекту», - підкреслив він.

Як зазначалося в ході зустрічі, вже актуальним у проекті є питання доставки поїздів в Україну. «Зараз вирішується питання, яким саме чином - залізницею або автотранспортом - здійснюватиметься доставка поїздів. Ми хочемо визначитись із оптимальним варіантом найближчим часом, тому просимо своїх корейських партнерів надати свої пропозиції із цього приводу», - зазначив В.КОЗАК. Згідно з повідомленням, корейська сторона пообіцяла найближчим часом надати необхідну інформацію.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2010 р. Південна залізниця підписала контракт із компанією "Hyundai Corporation» на поставку 10 нових міжрегіональних електропоїздів у дев`ятивагонній комплектації для впровадження в Україні швидкісного залізничного руху. Відповідно до контракту, 6 електропоїздів буде поставлено до Євро-2012, ще 4 – після проведення чемпіонату. Поїзди будуть здатні розвивати швидкість 160 км/год., що є першим кроком на шляху впровадження високошвидкісного пасажирського руху в Україні.

Раніше зазначалося, що «Укрзалізниця» розраховує отримати перший поїзд «Hyundai» із випередженням графіку - наприкінці лютого - початку березня 2012 року.