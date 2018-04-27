Пасажирів електричок пересадять на автобуси
«Укрзалізниця» планує відмінити збиткові електропоїзди на 18 ділянках. Їх можуть замінити автобуси. Втім, все залежатиме від місцевої влади
"Укрзалізниця" залучатиме місцеві влади для вирішення проблеми збитковості приміських пасажирських перевезень і збереження приміських маршрутів, заявив днями генеральний директор відомства Володимир КОЗАК.
Зокрема, за нашими даними, вже у цьому році може бути скасовано курсування приміських поїздів на 18 збиткових ділянках у ряді областей. Одночасно ведуться переговори з облдержадміністраціями щодо запуску на цих ділянках автотранспортного сполучення, оскільки через малозаселеність електричок мільйонні витрати на їх обслуговування не обгрунтовані.
Найбільш проблемні ділянки на Придніпровській залізниці, яка має найстаріший приміський парк - близько 50 років. По цій залізниці пропонується відмінити залізничний рух на шести збиткових ділянках - п'яти у Дніпропетровській області та одній в Криму. Також мова йде про чотири ділянки Південно-Західної залізниці у Житомирській, Сумській та Чернігівській областях, чотири ділянки Одеської магістралі в Одеській, Кіровоградській і Вінницькій областях, три ділянки Південної залізниці у Харківській та Полтавській областях і одну ділянку в Луганській області Донецької залізниці.
ОДА вам на допомогу
Втім, переговори з ОДА вдалими поки що назвати не можна, повідомив у коментарі УНІАН перший заступник начальника Головного управління приміських пасажирських перевезень «Укрзалізниці» Олександр Гудков.
«Щодо малодіяльних ділянок ми неодноразово зверталися до всіх облдержадміністрацій з проханням експлуатувати автотранспорт і закрити рух електричок. Позитивного відгуку немає. З різних причин ОДА відмовляються возити громадян по території областей автотранспортом», - зазначив він. Зокрема, посилаючись на відсутність державних комунальних підприємств, твердого покриття на автодорогах та ін.
Деякі зрушення все ж є. На цьому тижні під час зустрічі гендиректора УЗ Володимира Козака з керівництвом Луганської області, голова ОДА Володимир Пристюк визнав, що дійсно, Луганська область заборгувала залізницям 2,5 млн. грн. за перевезення пасажирів у приміському сполученні та пообіцяв організувати автобусне повідомлення на вкрай збиткових для залізничників маршрутах.
«Укрзалізниця» навіть готова частково фінансувати закупівлю автотранспорту. «Нам просто вигідніше брати участь у купівлі автобуса, ніж витрачати мільйони гривень на експлуатацію збиткової ділянки, тому що це не просто дизель або електропоїзд - це контактна мережа, шляхи, інфраструктура, податки на землю та інше», - пояснює О. Гудков.
Якщо проаналізувати цифри, то, грубо кажучи, закривати можна все передмістя: витрати Укрзалізниці за 6 місяців на приміські перевезення склали майже 1 млрд. 749 млн. грн., доходи - всього 196,5 млн.грн. Тобто, відомство понесло 1,551 млрд. грн. збитків, покриття витрат доходами склало лише 11,3%. При цьому ОДА за півроку компенсували «Укрзалізниці» за перевезення пільговиків у приміському сполученні тільки 55,3 млн.грн. - 37,7% від необхідного.
У той же час, за законом (ст. 9 і 10 Закону про залізничний транспорт) ОДА не тільки повинні відшкодовувати витрати за приміські перевезення, зокрема, пільгових категорій пасажирів, але також спільно з УЗ купувати приміський рухомий склад, брати участь в оновленні пішохідних мостів, тунелів, приміських платформ, вокзалів. «Жодного разу за всю історію українських залізниць облдержадміністрації фінансової участі в оновленні інфраструктури та рухомого складу не брали», - поскаржився О. Гудков.
У випадку, якщо місцева влада все-таки піде назустріч залізничникам - люди отримають автобусне сполучення, а ні - на деяких ділянках його не буде зовсім. «Найближчим часом, у зв'язку з тим, що у нас не вистачає грошей на планові та капітальні ремонти, ми почнемо знімати приміські поїзди на малодіяльних ділянках, тим самим вивільняючи рухомий склад, який просто не можна експлуатувати. Справа не в компенсації, не в грошах - справа в безпеці пасажирів. Ми не маємо права возити людей на непридатному рухомому складі», - говорить О. Гудков.
За його словами, на сьогодні знос приміських дизель-поїздів складає 93%, електропоїздів - близько 80%. «Ми звернулися з листами до голів областей з проханням здійснити повну компенсацію за перевезення пасажирів. Або, у зв'язку з тим, що у нас не вистачає ресурсів на закупівлю рухомого складу і ремонти, - особливо дорогі заводські, капітальні ремонти, - виділити гроші хоча б на ремонт. На жаль, позитивної відповіді поки немає», - зазначив О. Гудков.
За його словами, ОДА дали близько двох місяців на прийняття рішення щодо компенсацій, потім рішення будуть приймати залізничники.
Найбільш проблемними областями з невиплати компенсацій у приміському сполученні за 6 місяців є Донецька (оплачено тільки 27,6% від необхідного) Харківська (25,3%), Тернопільська (29,1%) області, Київ (20%) та Київська область ( 25,9%). Отже пасажири повинні готуватися.
Господарство просить реформ
Виходом із ситуації може бути монетизація пільг. Проте в нинішніх реаліях вона неможлива. Як сказав віце-прем'єр-міністр, міністр інфраструктури Борис Колесніков, «поки немає самих монет, говорити про монетизацію пільг марно. Облдержадміністрації хочуть мати маршрути, але не хочуть платити гроші. З кожним губернатором ми проведемо окрему роботу, узгодимо маршрут, оптимізуємо розклад. Поступово, за три-чотири роки, я думаю, ми підемо від збитків повністю».
Що стосується підвищення тарифів, то це також не стане панацеєю - перестануть платити навіть ті нечисленні пасажири, які поки платять. Хоча на сьогодні тарифи у 6-7 разів нижче собівартості. Та й самі облдержадміністрації, з якими залізниці повинні погоджувати підвищення, навряд чи на це підуть.
За словами гендиректора «Укрзалізниці» Володимира Козака, виходом із ситуації стане реформування залізниць. «Віце-прем'єр поставив переді мною завдання прийняти системне рішення щодо реформування залізниць, щоб ми пішли шляхом роботи європейського досвіду, Росії, Казахстану. І потім - поділ витрат, створення підрозділів з перевезення пасажирів, перевезення приміських пасажирів, а після вже шукаються фінансові потоки, які дозволяють мінімізувати витрати», - сказав глава галузі.
За поясненнями О. Гудкова, при реформуванні повинні бути створені приміські компанії спільно з ОДА. «Залізниця з облдержадміністраціями повинні нести солідарну відповідальність за процес перевезення та його безпеку, тому що ми возимо громадян тієї чи іншої області, і в цьому процесі, звичайно, повинні брати участь, в тому числі фінансову, місцеві органи виконавчої влади», - резюмував він.
Таким шляхом пішла Росія, створені 23 приміські компанії. Причому, багато з них вже зараз вийшли на беззбиткову, а то і прибуткову роботу.
На думку фахівця, якщо найближчим часом буде прийнято низку необхідних документів щодо реформування залізниць України, то створення першої приміської компанії у нас можливо вже через рік, а завершення процесу по мережі УЗ - через 3-4 роки.
До цього ж часу пасажирам передмістя доведеться виживати хто як зможе.
Людмила Шевченко, УНІАН