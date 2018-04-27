Пасажирів електричок пересадять на автобуси

"Укрзалізниця" залучатиме місцеві влади для вирішення проблеми збитковості приміських пасажирських перевезень і збереження приміських маршрутів, заявив днями генеральний директор відомства Володимир КОЗАК.

Зокрема, за нашими даними, вже у цьому році може бути скасовано курсування приміських поїздів на 18 збиткових ділянках у ряді областей. Одночасно ведуться переговори з облдержадміністраціями щодо запуску на цих ділянках автотранспортного сполучення, оскільки через малозаселеність електричок мільйонні витрати на їх обслуговування не обгрунтовані.

Найбільш проблемні ділянки на Придніпровській залізниці, яка має найстаріший приміський парк - близько 50 років. По цій залізниці пропонується відмінити залізничний рух на шести збиткових ділянках - п'яти у Дніпропетровській області та одній в Криму. Також мова йде про чотири ділянки Південно-Західної залізниці у Житомирській, Сумській та Чернігівській областях, чотири ділянки Одеської магістралі в Одеській, Кіровоградській і Вінницькій областях, три ділянки Південної залізниці у Харківській та Полтавській областях і одну ділянку в Луганській області Донецької залізниці.

ОДА вам на допомогу

Втім, переговори з ОДА вдалими поки що назвати не можна, повідомив у коментарі УНІАН перший заступник начальника Головного управління приміських пасажирських перевезень «Укрзалізниці» Олександр Гудков.

«Щодо малодіяльних ділянок ми неодноразово зверталися до всіх облдержадміністрацій з проханням експлуатувати автотранспорт і закрити рух електричок. Позитивного відгуку немає. З різних причин ОДА відмовляються возити громадян по території областей автотранспортом», - зазначив він. Зокрема, посилаючись на відсутність державних комунальних підприємств, твердого покриття на автодорогах та ін.

Деякі зрушення все ж є. На цьому тижні під час зустрічі гендиректора УЗ Володимира Козака з керівництвом Луганської області, голова ОДА Володимир Пристюк визнав, що дійсно, Луганська область заборгувала залізницям 2,5 млн. грн. за перевезення пасажирів у приміському сполученні та пообіцяв організувати автобусне повідомлення на вкрай збиткових для залізничників маршрутах.

«Укрзалізниця» навіть готова частково фінансувати закупівлю автотранспорту. «Нам просто вигідніше брати участь у купівлі автобуса, ніж витрачати мільйони гривень на експлуатацію збиткової ділянки, тому що це не просто дизель або електропоїзд - це контактна мережа, шляхи, інфраструктура, податки на землю та інше», - пояснює О. Гудков.

Якщо проаналізувати цифри, то, грубо кажучи, закривати можна все передмістя: витрати Укрзалізниці за 6 місяців на приміські перевезення склали майже 1 млрд. 749 млн. грн., доходи - всього 196,5 млн.грн. Тобто, відомство понесло 1,551 млрд. грн. збитків, покриття витрат доходами склало лише 11,3%. При цьому ОДА за півроку компенсували «Укрзалізниці» за перевезення пільговиків у приміському сполученні тільки 55,3 млн.грн. - 37,7% від необхідного.

У той же час, за законом (ст. 9 і 10 Закону про залізничний транспорт) ОДА не тільки повинні відшкодовувати витрати за приміські перевезення, зокрема, пільгових категорій пасажирів, але також спільно з УЗ купувати приміський рухомий склад, брати участь в оновленні пішохідних мостів, тунелів, приміських платформ, вокзалів. «Жодного разу за всю історію українських залізниць облдержадміністрації фінансової участі в оновленні інфраструктури та рухомого складу не брали», - поскаржився О. Гудков.

У випадку, якщо місцева влада все-таки піде назустріч залізничникам - люди отримають автобусне сполучення, а ні - на деяких ділянках його не буде зовсім. «Найближчим часом, у зв'язку з тим, що у нас не вистачає грошей на планові та капітальні ремонти, ми почнемо знімати приміські поїзди на малодіяльних ділянках, тим самим вивільняючи рухомий склад, який просто не можна експлуатувати. Справа не в компенсації, не в грошах - справа в безпеці пасажирів. Ми не маємо права возити людей на непридатному рухомому складі», - говорить О. Гудков.

За його словами, на сьогодні знос приміських дизель-поїздів складає 93%, електропоїздів - близько 80%. «Ми звернулися з листами до голів областей з проханням здійснити повну компенсацію за перевезення пасажирів. Або, у зв'язку з тим, що у нас не вистачає ресурсів на закупівлю рухомого складу і ремонти, - особливо дорогі заводські, капітальні ремонти, - виділити гроші хоча б на ремонт. На жаль, позитивної відповіді поки немає», - зазначив О. Гудков.

За його словами, ОДА дали близько двох місяців на прийняття рішення щодо компенсацій, потім рішення будуть приймати залізничники.

Найбільш проблемними областями з невиплати компенсацій у приміському сполученні за 6 місяців є Донецька (оплачено тільки 27,6% від необхідного) Харківська (25,3%), Тернопільська (29,1%) області, Київ (20%) та Київська область ( 25,9%). Отже пасажири повинні готуватися.

Господарство просить реформ

Виходом із ситуації може бути монетизація пільг. Проте в нинішніх реаліях вона неможлива. Як сказав віце-прем'єр-міністр, міністр інфраструктури Борис Колесніков, «поки немає самих монет, говорити про монетизацію пільг марно. Облдержадміністрації хочуть мати маршрути, але не хочуть платити гроші. З кожним губернатором ми проведемо окрему роботу, узгодимо маршрут, оптимізуємо розклад. Поступово, за три-чотири роки, я думаю, ми підемо від збитків повністю».

Що стосується підвищення тарифів, то це також не стане панацеєю - перестануть платити навіть ті нечисленні пасажири, які поки платять. Хоча на сьогодні тарифи у 6-7 разів нижче собівартості. Та й самі облдержадміністрації, з якими залізниці повинні погоджувати підвищення, навряд чи на це підуть.

За словами гендиректора «Укрзалізниці» Володимира Козака, виходом із ситуації стане реформування залізниць. «Віце-прем'єр поставив переді мною завдання прийняти системне рішення щодо реформування залізниць, щоб ми пішли шляхом роботи європейського досвіду, Росії, Казахстану. І потім - поділ витрат, створення підрозділів з перевезення пасажирів, перевезення приміських пасажирів, а після вже шукаються фінансові потоки, які дозволяють мінімізувати витрати», - сказав глава галузі.

За поясненнями О. Гудкова, при реформуванні повинні бути створені приміські компанії спільно з ОДА. «Залізниця з облдержадміністраціями повинні нести солідарну відповідальність за процес перевезення та його безпеку, тому що ми возимо громадян тієї чи іншої області, і в цьому процесі, звичайно, повинні брати участь, в тому числі фінансову, місцеві органи виконавчої влади», - резюмував він.

Таким шляхом пішла Росія, створені 23 приміські компанії. Причому, багато з них вже зараз вийшли на беззбиткову, а то і прибуткову роботу.

На думку фахівця, якщо найближчим часом буде прийнято низку необхідних документів щодо реформування залізниць України, то створення першої приміської компанії у нас можливо вже через рік, а завершення процесу по мережі УЗ - через 3-4 роки.

До цього ж часу пасажирам передмістя доведеться виживати хто як зможе.

Людмила Шевченко, УНІАН