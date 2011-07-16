ПЗЗ оскаржила дії транспортної міліції щодо відміни рейкового автобуса

Південно-Західна залізниця оскаржила до Генеральної прокуратури України дії транспортної міліції, яка припинила експлуатацію рейкового автобуса Вінниця-Хмільник-Хмельницький.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби Південно-Західної залізниці.

«В результаті необґрунтованих дій працівників транспортної міліції на Південно-Західній залізниці припинено експлуатацію рейкового автобуса. В результаті чого припинено єдине пасажирське сполучення між містами Хмельницький-Шепетівка-Вінниця.

Незаконні дії транспортної міліції оскаржено залізницею до Генеральної прокуратури України. Наразі триває перевірка», – зазначає прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, 15 липня у Хмельницькому працівники відділу Державної служби з боротьби з економічною злочинністю (ДСБЕЗ) Управління МВС України на Південно-Західній залізниці опломбували рейковий автобус Вінниця-Хмільник-Хмельницький.

За непідтвердженими наразі даними, порушена кримінальна справа за ч. 1 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів і бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

«Укрзалізниця» запустила рейковий автобус за маршрутом Вінниця-Хмільник-Хмельницький 24 червня цього року. Автобус поєднав обласні центри Вінницю і Хмельницький, при цьому також заїжджає у місто-курорт Хмільник.

Крім того, рейси автобуса дозволили здійснювати поїздки на ділянках Гречани-Шепетівка, Старокостянтинів-Калинівка, Гречани-Вінниця, Гречани-Хмільник.

В «Укрзалізниці» підкреслили економічну вигоду для громадян, які оберуть цей вид транспорту: вартість квитка від Вінниці до Хмельницького становить 15,69 грн., у той час як вартість аналогічної поїздки в маршрутному таксі – 35 грн., зазначили в УЗ.

Довідка УНІАН. Рейковий автобус серії 630М виробництва Польщі складається із двох вагонів, виготовлених з використанням енергозберігаючих технологій.

Автобус обладнаний надійною системою безпеки, системою кондиціонування і розрахований на перевезення 308 пасажирів із маршрутною швидкістю 120 км на годину.