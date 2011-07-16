ПЗЗ пропонує туристичні маршрути історичними місцями України на ретро-поїзді

Південно-Західна залізниця пропонує туристичні маршрути історичними місцями України на ретро-поїзді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам начальник пасажирської служби ПЗЗ Олександр БОЛДОВ сьогодні під час презентаційної поїздки.

За його словами, заявки можуть подавати туристичні фірми, юридичні й фізичні особи.

«Ми розглядаємо варіанти поїздок до Чернігова, Трипілля, Білої Церкви, Переяслав-Хмельницького та ін..», - сказав він.

Як уточнив О.БОЛДОВ, склад вагонів ретро-поїзда, який тягне паровоз 1953 року випуску, може бути різноманітним. Зокрема, в нього можуть бути включені вагони як із сидячими, так і зі спальними місцями.

Ціна поїздки залежить від дальності маршруту й набору замовлених клієнтом послуг.