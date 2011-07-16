На Волзі почалася операція з підйому затонулого теплохода "Булгарія"

У Росії, на Куйбишевському водосховищі, почалася активна фаза операції з підйому теплохода "Булгарія", який затонув 10 липня.

Як повідомляє «Лента.ру», на місце корабельної аварії прибули два спецкрани КПЛ-351, за допомогою яких буде піднято судно. Розрахунки, необхідні для проведення операції, були виконані фахівцями 40-го НДІ Міноборони РФ.

Судно, що перекинулося на правий бік, вирівнюють на дні, проводиться герметизація ілюмінаторів. Безпосередньо підйом теплохода почнеться у понеділок вранці, операція триватиме декілька годин.

Як повідомлялося, круїзний теплохід "Булгарія" затонув на Куйбишевському водосховищі 10 липня. З майже 200 осіб, що перебували на борту, вдалося врятувати лише 79. Вже знайдені і пізнані тіла 114 загиблих, 15 пасажирів теплохода вважаються такими, що зникли безвісти, їх пошуки продовжуються.

Як основна версія корабельної аварії називається перевантаженість судна і його незадовільний технічний стан. "Булгарія", збудована 56 років тому, останній капітальний ремонт проходила у 1980 році.