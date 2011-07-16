«Укрзалізниця» може скасувати приміські поїзди на 18 збиткових ділянках

«Укрзалізниця» вже цього року може скасувати курсування приміських поїздів на 18 збиткових ділянках у деяких областях.

Про це сказав у коментарі УНІАН перший заступник начальника Головного управління приміських пасажирських перевезень «Укрзалізниці» Олександр ГУДКОВ.

«Ближчим часом, у зв`язку з тим, що у нас не вистачає грошей не тільки на закупівлю рухомого складу, а навіть на планові і капітальні ремонти, ми почнемо скасовувати приміські поїзди на малодіяльних ділянках, тим самим вивільняючи, відставляючи рухомий склад, який просто не можна експлуатувати», - сказав він.

За наявною інформацією, найбільш проблемні ділянки існують на Придніпровській залізниці, де пропонується скасувати рух на шести збиткових ділянках – на п`яти у Дніпропетровській області і на одній у Криму.

Також йдеться про чотири ділянки Південно-західної залізниці у Житомирській, Сумській і Чернігівській областях, чотири ділянки Одеської магістралі в Одеській, Кіровоградській і Вінницькій областях, три ділянки Південної залізниці у Харківській і Полтавській областях і одну ділянку в Луганській області (Донецька залізниця).

Одночасно ведуться переговори з облдержадміністраціями про те, щоб запустити на цих ділянках автотранспортне сполучення.

«Залізниця не повинна (закуповувати автобуси - УНІАН), але нам просто вигідніше брати участь у придбанні автобуса, ніж витрачати мільйони гривень на експлуатацію цієї ділянки, тому що це не просто дизель або електропоїзд - це контактна мережа, колії, інфраструктура, багато різних витрат, у тому числі й податки на землю тощо», - пояснив О.ГУДКОВ.

За його словами, стосовно вирішення питання з малодіяльними ділянками «Укрзалізниця» неодноразово зверталася до всіх облдержадміністрацій з проханням експлуатувати там автотранспорт і закрити рух електричок. «Позитивного відгуку немає. З різних причин ОДА відмовляються возити громадян на території областей автотранспортом», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, генеральний директор "Укрзалізниці" Володимир КОЗАК нещодавно заявив, що залізниці залучатимуть місцеву владу і великі підприємства для вирішення проблеми збитковості приміських пасажирських перевезень і збереження приміських маршрутів.

Збитки "Укрзалізниці" від приміських пасажирських перевезень за перше півріччя 2011 року становили майже 1,6 млрд. грн.

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