«GeorgianAirways» відкрила рейс Харків-Батумі

У Міжнародному аеропорту «Харків» з 18 липня відкривається новий авіарейс А9-662/1 Батумі-Харків-Батумі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі харківського аеропорту, перельоти будуть здійснюватися один раз на тиждень грузинською авіакомпанією «GeorgianAirways», яка в даний час виконує авіарейси за маршрутом Тбілісі - Харків.

Час вильоту з Харкова - 12:30, з Батумі - 10:00 ранку. На маршруті будуть використовуватися літаки Bombardier CRJ-200 (CanadianRegionalJet), призначені для регіональних перельотів.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Харків» - один з найважливіших об'єктів міста, що реконструюється в даний час в рамках підготовки до проведення фінальних ігор Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Авіакомпанія «GeorgianAirways» була заснована восени 1993 року, розпочала роботу з виконання чартерних рейсів до Єгипту, Китаю та інших країн. З 1999 року має статус флагмана і змінила свою назву з «Аірзена» на «GeorgianAirways». Авіапарк компанії складається з бортів радянського і зарубіжного виробництва: «Hapag-Lloyd», Боїнг 737-500, CRJ-100. У 2009 році були придбані Боїнг 737-700 і CRJ 200.