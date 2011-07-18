У Хмельницькій області вантажоперевезення зросли, пасажироперевезення - знизилися

У Хмельницькій області за I півріччя 2011 року транспортом (з урахуванням автомобільних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) перевезено 3,1 млн. т вантажів, що на 31% більше обсягу перевезень вантажів у січні-червні 2010 р.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в області.

Згідно з повідомленням, виконано вантажообіг обсягом 909,4 млн. т / км, який збільшився на 17,3%.

За січень-червень 2011 р. пасажирським транспортом області перевезено 74,3 млн. пасажирів, що менше, ніж у січні-червні 2010 р., на 12,1%.

Пасажирооборот зменшився на 9,8% і склав 630,0 млн. пас. / км.

Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилося на 17,1%, міським електротранспортом - на 8,2%.