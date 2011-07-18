Перевезення вантажів в Україні у 1-му півріччі зрісло на 10,3%

За січень-червень 2011 р. підприємствами транспорту України перевезено 396,1 млн. т вантажів, що на 10,3% більше, ніж за січень-червень 2010 р.

Про це УНІАН повідомляє Державний комітет статистики України.

Згідно з повідомленням, вантажообіг зріс на 10,4% і склав 213,6 млрд. т / км.

Вантажообіг залізничного транспорту збільшився на 12,6%. Зокрема, на Одеській залізниці вантажообіг зріс на 15,5%, Львівській - на 14,6%, Південно-Західній - на 14,2%, Придніпровській - на 11,5%, Південній - на 8,8%, Донецькій - на 7,5%. Збільшення вантажообігу відмічене також на трубопровідному транспорті (на 10,3%), морському (на 6,1%), автомобільному (на 2,2%). У той же час, вантажообіг річкового транспорту зменшився на 27,7%, авіаційного - на 1,7%

Перевезення вантажів залізницями порівняно з січнем-червнем 2010 р. зросло на 9,2% - до 224,5 млн. т, в т.ч. відправлення вантажів - на 9,5%. Відправлення вантажів зросло на Південно-Західній залізниці на 22,6%, Львівській та Одеській дорогах - на 20,0%, Донецькій - на 8,7%, Придніпровській - на 5,1%, Південній - на 3,6%.

Вітчизняний морський та річковий торговельний флот виконав перевезення вантажів у обсязі 4,2 ​​млн. т, що на 3,2% менше, ніж за січень-червень 2010 р. Перевезення вантажів підприємствами річкового транспорту порівняно з січнем-червнем 2010 р. зменшилися на 4,5%, морського транспорту - на 1,6%.

При цьому обсяг переробки вантажів у торговельних і рибних портах та на промислових причалах (морських і річкових) зріс на 3,8% і склав 78,2 млн. т. Переробка вантажів внутрішнього сполучення збільшилася на 40,2%, транзитних - на 10, 4%, імпортних - на 5,2%. Переробка експортних вантажів скоротилася на 1,9%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень-червень 2011 р. перевезено 82,0 млн. т вантажів, що на 19,2% більше, ніж за січень-червень 2010 р., та виконано вантажообіг обсягом 18,2 млрд. т/км, який зріс на 2,2%.

Крім того, за 6 місяців 2011 р. авіаційним транспортом перевезено 43,0 тис. т вантажів, що на 6,5% більше, ніж за січень-червень 2010 р. Вантажообіг авіаційного транспорту склав 177,1 млн. т/км, що на 1,7% менше, ніж за січень-червень 2010 р.

Довідка УНІАН. За 2010 р. підприємствами транспорту України перевезено 755,3 млн. тонн вантажів, що на 8,5% більше, ніж за 2009 р.

У 2009 році підприємства транспорту України перевезли 695,7 млн. тонн вантажів, що складає 78,1% від обсягу перевезень вантажів за 2008 рік. Вантажообіг у 2009 році склав 380 млрд. т/км - 77,5% від обсягу 2008 року.

За 2008 рік підприємства транспорту України перевезли 891,8 млн. тонн вантажів, що на 1,3% менше, ніж у 2007 році.