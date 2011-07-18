Перевезення пасажирів в Україні за 6 місяців зросли на 3,3%

За січень-червень 2011 р. послугами пасажирського транспорту України скористалися 3,5 млрд. пасажирів, що на 3,3% більше, ніж за січень-червень 2010 р.

Про це УНІАН повідомляє Державний комітет статистики України.

Пасажирообіг зріс на 4,5% і склав 65,2 млрд. пас./км.

Зокрема, залізничним транспортом за січень-червень 2011 р. відправлено 213,1 млн. пасажирів (з урахуванням перевезень міською електричкою), що на 0,6% більше, ніж за січень-червень 2010 р. Відправлення пасажирів зросло на Львівській залізниці на 2,7%, Одеській - на 1,9%, Південно-Західній - на 1,0%, Придніпровській - на 0,4% і Південній - на 0,3%. На Донецькій залізниці відправлення пасажирів знизилося на 1,6%.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 1,8 млрд. пасажирів, що на 0,5% менше, ніж у січні-червні 2010 р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилося на 8,1%.

У той же час перевезення пасажирів морським транспортом порівняно з січнем-червнем 2010 р. зросли на 10,5%. Підприємства м. Севастополя, які виконали 88,1% загальних обсягів морських перевезень пасажирів, збільшили перевезення пасажирів на 9,6%.

Закордонні морські перевезення пасажирів зросли на 20,0% порівняно з січнем-червнем 2010 р. Підприємства Автономної Республіки Крим, які виконують майже всі морські закордонні перевезення (97,6%), збільшили перевезення пасажирів у січні-червні 2011 р. на 21 , 6%.

Крім того, авіаційним транспортом перевезено 3,1 млн. пасажирів, що на 23,9% більше, ніж за 6 місяців 2010 р.

Міським електротранспортом перевезено 1,4 млрд. пасажирів, що на 8,9% більше порівняно з січнем-червнем 2010

Довідка УНІАН. Перевезення пасажирів в Україні e 2010 р. знизилися на 6% - до 6,8 млрд. чоловік.