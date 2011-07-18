У Вінниці заборонили проїзд вантажівок вагою понад 24 тонн у денний час

Виконавчий комітет Вінницької міської ради тимчасово заборонив проїзд містом в денний час великовантажного транспорту , загальна вага якого перевищує 24 тонни, а навантаження на одну вісь складає понад 7 тонн.

Про це УНІАН повідомив Департамент у зв'язках із ЗМІ Вінницької міської ради.

Заборона введена у зв'язку з підвищенням температури повітря вище позначки +28 градусів і можливістю пошкодження і деформування мережі автомобільних доріг Вінниці.

Для того, щоб запобігти руйнуванню асфальтового покриття на автодорогах обласного центру під час спеки, мерією Вінниці прийнято рішення про тимчасову заборону руху великовантажного транспорту по міських вулицях у світлий час доби, з 10:00 до 22:00 при температурі повітря вище + 28 градусів. Таке обмеження діятиме до 20 вересня поточного року.

У зв'язку з цим на в'їздах до міста вже встановлені відповідні дорожні знаки про заборону руху вантажівок вінницькими вулицями.