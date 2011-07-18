Мінінфраструктури хоче будувати надземне метро в Донецьку і Дніпропетровську

Міністерство інфраструктури має намір будувати надземне метро в Донецьку і Дніпропетровську.

Про це сказав сьогодні, 18 липня, на прес-конференції віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ.

«Ми працюємо з компаніями, які побудували дубайське метро», - сказав він. На думку віце-прем`єра, будувати метро "у повітрі" більш економічно і ефективно. «63 км дубайського метро побудували за 7 років, трошки більш як 50 км київського — за 50 років», - відзначив Б.КОЛЕСНІКОВ. За його словами, вартість будівництва 6 км метро над землею дорівнює вартості будівництва 1 км підземного метро.

«Тут ми працюємо по Донецьку і Дніпропетровську — думаю, до грудня ознайомимо журналістів з першими умовами», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.