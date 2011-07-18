«Укравтодор» може бути повністю реформований вже до кінця цього року — Колесніков

«Укравтодор» може бути повністю реформований вже до кінця цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні, 18 липня, на прес-конференції віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ.

«Укравтодор» буде повністю реформований, я думаю, вже до кінця цього року», - сказав він.

За словами Б.КОЛЕСНІКОВА, планується залучити до експлуатації доріг приватні компанії. «І зараз ми думаємо, є доручення Президента з приводу залучення приватних експлуататорів автодоріг, які будуть ефективнішими, ніж держава», - сказав він.

Як нагадав міністр, зараз замовником будівництва нових автодоріг є винятково Мінінфраструктури, згідно із затвердженим положенням про міністерство в квітні ц.р. «Мінінфраструктури є єдиним замовником нових автодоріг, а не «Укравтодор». «Укравтодор» має організовувати тендери для будівництва нових автодоріг, ось це вся функція», — сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Указом Президента України від 6 квітня ц.р. №370/2011 «Питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» ліквідовано, реорганізовано і створено низку органів влади. Зокрема, створено Державне агентство автомобільних доріг України шляхом реорганізації Державної служби автомобільних доріг України. Президент України Указом №456/2011 від 13 квітня ц.р. затвердив Положення про Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор"). Кабінету Міністрів України було доручено в двомісячний термін привести власні нормативно-правові акти у відповідність до даного Указу.

«Укравтодор» входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері дорожнього господарства й управління автомобільними дорогами.