Залізниці за підсумками року перевезуть 480 млн. тонн вантажів

Віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ розраховує, що залізниці України за підсумками року перевезуть 480 млн. тонн вантажів. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні, 18 липня, на прес-конференції за підсумками I півріччя.

«За підсумками року ми вийдемо на показник залізничних перевезень 480 млн. тонн вантажів, а в першому півріччі наступного року - плануємо подолати 500-мільйонний рубіж з перевезення вантажів», - сказав він.

Як наголосив Б.КОЛЕСНІКОВ, за обсягами вантажних перевезень транспортна галузь виходить на докризовий рівень.

Як повідомляв УНІАН, залізницями України за 6 місяців 2011 року перевезено 224,5 млн. тонн вантажів, що на 9,2% більше, ніж за відповідний період минулого року.

У цілому за 2010 рік залізниці України перевезли 432 млн. 900 тис. тонн вантажів, що на 10,6% більше, ніж за 2009 рік.