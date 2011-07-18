Віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ проти концесійних доріг в Україні і за будівництво приватних.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні, 18 липня, на прес-конференції.

«Концесія — це коли побудували дорогу інвестори, і якщо ми їм не забезпечимо потрібної кількості автомобілів на дорозі, то держава доплачуватиме за кожний автомобіль...

Поки в Україні не буде зарплата в тисячу доларів в середньому, ні про які концесії мови бути не може. Вся інформація від «Укравтодору» є необ`єктивною і є особистою думкою певних керівників», - заявив він.

При цьому міністр підкреслив, що «поки українці платять у складі бензину за дороги через акциз, немає жодного морального права і значення за такої середньої зарплати говорити про концесію». Він також відзначив, що вартість проїзду у 30 коп. за 1 км концесійною дорогою не покриє витрат.

За його словами, при цьому приватні дороги мають бути. «Якщо інвестори мають бажання — Україна готова обговорювати будівництво приватних автодоріг. Тобто ви будуєте за свої гроші і ви несете відповідальність за свій бізнес, всі ризики на вас», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ. За його словами, тоді в Україні будуть якісні і швидкісні дороги. «Щодо автобанів, то в Україні вони будуть, і найближчим часом, і високої якості. Наступного року опрацьовується кілька автодоріг, в т.ч. 1-ї категорії Донецьк-Луганськ; повна модернізація побудованого в 69-му році єдиного (окрім Київ-Бориспіль) хайвею Донецьк-Маріуполь», - відзначив він.

За його словами, необхідно будувати найголовніші напрями в Україні. «Якщо з півночі на південь — це Варшава-Київ, дорога буде у хорошому стані вже до Чемпіонату Європи; Київ-Чоп (через Житомир) теж буде в дуже хорошому стані вже до Євро. Далі від Києва потрібно вийти на Успенку, тобто кордон з РФ. Для цього ми плануємо і починаємо проектувати нову трансдніпровську магістраль Київ-Дніпропетровськ — через Канів, Черкаси, Дніпродзержинськ, Дніпропетровськ і з виходом на Донецьку область через Донецьк на Росію. Ця магістраль буде абсолютно новою. Потім нижня дорога, так звана, яка сполучала дунайські порти з каспійськими, дуже важлива для України — Одеса-Херсон-Миколаїв - йде уздовж берега Чорного і Азовського морів на Бердянськ, Маріуполь і перед Таганрогом перетинає кордон РФ. Також найважливішою дорогою є Москва-Сімферополь, яка була побудована давно, важливий напрям, багато туристів», - сказав він.

За словами міністра, вже до осені траса Київ-Москва на українській території «буде дуже високої якості».

Як повідомляв УНІАН, в червні п.р. з`явилася інформація, що «Укравтодор» цього року розраховує виставити на концесійний конкурс 2-3 автодороги. Йдеться про напрям з Києва до Криму і до кордону з Російською Федерацією — ділянки, на яких має бути максимальна інтенсивність руху: Харків-Щербаківка за новім напрямом (49,9 км), Уллянівка-Миколаїв-Херсон-Красноперекопськ-Сімферополь (напрям Київ-Крим) і від Новомосковську до Сімферополя.

Повідомлялося, що зацікавленість у концесії виразили компанії з Франції, Іспанії, Індії, Ізраїлю, Люксембургу. Нагадаємо, в Україні вже реалізується концесійний об`єкт — дорога Львів-Броди. Як відзначали в «Укравтодорі», в умовах України плата за проїзд концесійною дорогою, імовірно, може становити 30 коп./км для легкового автомобіля і 1 грн./км - для вантажного.