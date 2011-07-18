Залізниці потребують придбання 100 локомотивів на рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні, 18 липня, на прес-конференції віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ.

«Нам потрібно з наступного року для підтримки трафіку купувати по 100 локомотивів на рік. Якщо взяти сумарну можливість Луганського (Луганськтепловоз) і Тбіліського заводів, — це буде загалом 90, якщо ми купуватимемо 100% їх продукцію. Над цією проблемою нині працює «Укрзалізниця», де брати рухомий склад, і які контакти можливі — з Siemens чи іншою компанією — по силових установках, тобто, по двигуну», - сказав він.

За його словами, купувати можна за кредитні гроші, за лізинговими схемами. «Ситуація така, що є кошти, а купити неможливо, настільки машинобудівна база слабка зважаючи на відсутність замовлень упродовж стількох років... Ми ж експлуатуємо інфраструктуру Радянського Союзу...», - відзначив він.

за словами Б.КОЛЕСНІКОВА, що стосується пасажирського прискореного руху, то він буде реформований за 6 років. «Що стосується прискореного руху, ми відійдемо від спальних вагонів і забезпечимо 160-180 кілометрів на годину. Це можна зробити за 6 років. Потім можна думати над справжніми швидкісними перевезеннями», - сказав він.

Також Б.КОЛЕСНІКОВ у рамках модернізації залізниць відзначив, що для вантажовідправників є важливою електрифікація колій. «Цього року вперше за 20 років ми електрифікуємо майже 400 кілометрів. І взагалі перспектива (з 22 тисяч у нас майже 11 тисяч електрифікованих доріг) - нам треба довести цю цифру до 15 тисяч км. Тут до ефекту швидкості додається ефект економічний — економія дизельного пального, для нас це важливо», - додав Б.КОЛЕСНІКОВ.