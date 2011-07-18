"АероСвіт" поповнив флот двома Боїнгами

Компанія "АероСвіт - Українські авіалінії" поповнила флот середньомагістральними літаками Boeing 737-300 і Boeing 737-500.

Як повідомляє прес-служба авіакомпанії, повітряні судна експлуатуються на умовах операційного лізингу.

Нагадаємо, раніше, в червні цього року, компанія одержала один літак Boeing 737-500, а в лютому-квітні – 3 далекомагістральні Boeing 767-300ER.

Як відзначають у компанії, активне розширення літакового парку пов`язане з інтенсивним розвитком "АероСвітом" програми польотів у літній період 2011 року. У березні-липні 2011 року перевізник підвищив інтенсивність рейсів на більшості існуючих маршрутів, освоїв 8 нових повітряних ліній у міста Західної і Центральної Європи, Росії, Казахстану і Узбекистану, а до кінця 2011 р. – відкриє ряд нових трансконтинентальних безпосадочних напрямків у міста Південно-Східної Азії.

Як повідомляв УНІАН, починаючи з 2012 року, компанія значно відновить свій середньомагістральний флот за рахунок постачань 11 Boeing-737 наступного покоління. У березні-квітні 2012 р. в її розпорядження почнуть надходити літаки Boeing 737-800. А в 2013 році "АероСвіт" першим серед авіакомпаній Східної Європи приступить до експлуатації повітряних суден Boeing 737-900ER. Ці літаки відрізняються підвищеною паливною ефективністю і збільшеною дальністю польотів.

Довідка УНІАН. Компанія "АероСвіт – Українські Авіалінії", створена в 1994 році, сьогодні є найбільшим українським авіаперевізником. У 2011 році компанія розширить власну мережу до 80 міжнародних маршрутів у 33 країни.

На сьогодні "АероСвіт" експлуатує 23 літаки виробництва компанії Boeing, включаючи 7 далекомагістральних Boeing 767-300ER і 16 середньомагістральних Boeing 737 серії Classic. Крім цього "АероСвіт" використовує літаки перевізників-партнерів, зокрема, Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145, Embraer 195 і Antonov 148.