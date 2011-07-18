Мінінфраструктури готове знизити збори на внутрішніх авіарейсах для здешевлення квитків

Мінінфраструктури готове знизити збори на внутрішніх авіарейсах для зниження вартості квитків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні, 18 липня, на прес-конференції віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ.

«Ми зараз працюємо з авіакомпаніями. Щоб вони знизили тарифи, ми готові знизити тарифи для всіх компаній українських, які літають всередині України, всі збори, обов`язкові за проліт території, ми готові знизити, щоб вони знизили ціни на квитки», - сказав він.

За його словами, це можливо вже наступного року. «Така програма ведеться, вона буде обов`язкова. Ми зробимо все, щоб до наступного весняного сезону ціни були знижені», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.