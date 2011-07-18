Мінінфраструктури готове знизити збори на внутрішніх авіарейсах для здешевлення квитків
18:02, 18 липня 2011Транспорт/Звя'зок
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Мінінфраструктури готове знизити збори на внутрішніх авіарейсах для зниження вартості квитків.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні, 18 липня, на прес-конференції віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ.
«Ми зараз працюємо з авіакомпаніями. Щоб вони знизили тарифи, ми готові знизити тарифи для всіх компаній українських, які літають всередині України, всі збори, обов`язкові за проліт території, ми готові знизити, щоб вони знизили ціни на квитки», - сказав він.
За його словами, це можливо вже наступного року. «Така програма ведеться, вона буде обов`язкова. Ми зробимо все, щоб до наступного весняного сезону ціни були знижені», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.
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