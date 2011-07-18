Залізниці з початку року перевезли майже 6 млн. тонн зерна

Станом на п`ятницю, 15 липня, залізниці України перевезли майже 6 млн. тонн зернових вантажів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

Зокрема, 3,71 млн. тонн перевезено на експорт, у внутрішньому сполученні перевезено 2,091 тис. тонн зерна. Основні види зернових вантажів: пшениця, ячмінь, зерно кукурудзи, насіння ріпаку й соняшнику.

Згідно з повідомленням, станом на 15 липня, на припортових станціях, портових елеваторах і зерноперевалочних комплексах і на шляху проходження до них перебуває 3054 завантажених зерновозів. Загалом, інвентарний парк вагонів-зерновозів «Укрзалізниці» становить 11 579 вагонів.

Як повідомляв УНІАН, за шість місяців 2011 року залізниці України перевезли 5,743 млн. тонн зернових вантажів, що порівняно з аналогічним періодом 2010 р., коли було перевезено 5,68 млн. тонн, на 1,1% більше.