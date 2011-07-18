Пірати захопили грецький танкер біля берегів Нігерії
Пірати захопили біля берегів Нігерії грецький танкер Aegean Star.
Про це повідомив сьогодні РІА «Новости» представник грецької берегової охорони.
"На борту танкера перебувають 20 осіб екіпажу і 10 озброєних людей. Про стан екіпажу інформації у нас немає", - сказав співрозмовник агентства.
За його словами, танкер, який належить грецькій компанії, був захоплений за 30 морських миль від берегів Нігерії по дорозі з Гани до Беніну. Захоплення судна сталося ще 16 липня, проте відомо про нього стало лише в понеділок, уточнив представник берегової охорони.
За інформацією грецької берегової охорони, на судні перебувають моряки з різних країн. Капітан, його перший і другий помічник - греки, уточнив представник відомства, громадянство решти членів команди йому невідоме.
Представники грецької компанії Endeavor Marine Agency, якій належить танкер, поки що не доступні для коментарів.