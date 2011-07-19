В Івано-Франківській області вантажоперевезення зросли на 32,7%

У січні-червні 2011 р. підприємствами залізничного та автомобільного транспорту Івано-Франківської області перевезено 3,4 млн. т вантажів, що на 32,7% більше, ніж за відповідний період минулого року.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Івано-Франківській області.

Згідно з наданою інформацією, вантажообіг зріс на 18,1% і становив 994,4 млн.т/км.

Послугами автомобільного, залізничного та тролейбусного транспорту в області у січні-червні скористалися 50,8 млн. пасажирів, що на 4,8% більше, ніж за аналогічний період 2010 р. Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирську роботу обсягом 671,0 млн пас./км, що на 6,8% більше, ніж за січень-червень минулого року.