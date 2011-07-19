Авіакомпанія "Донбасаеро" до кінця літа доведе флот Airbus до 10 літаків, повідомили УНІАН в авіакомпанії.

Згідно з повідомленням, у червні-липні поточного року в компанію на умовах операційного лізингу вже надійшли три літаки Airbus 320, прибуття четвертого очікується до кінця літа 2011 р. У результаті розширення авіапарк "Донбасаеро" налічуватиме 10 літаків сімейства Airbus 320, включаючи 9 Airbus 320 і 1 Airbus 321.

Як наголошується в повідомленні, з урахуванням збільшення парку літаків авіаперевізник здійснює реконструкцію ангара на території міжнародного аеропорту "Донецьк". Створення власної технічної бази дозволить "Донбасаеро" першою серед українських авіакомпаній самостійно забезпечити повне обслуговування повітряних суден сімейства Airbus 320, включаючи C-check - найбільш складну і трудомістку форму техобслуговування літаків.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія "Донбасаеро" створена у 1933 році як донецьке авіапідприємство. У 2007 році була реорганізована в ТОВ "Донбасаеро". Базується у міжнародному аеропорту "Донецьк". Спеціалізується на регулярних і чартерних авіаперевезеннях, а також на наданні повітряних суден у лізинг.

На початку 2007 р. спільно з авіакомпанією "АероСвіт" (Київ) створила Стратегічний альянс "Українська авіаційна група", до якого у жовтні 2010 року приєднався третій авіаперевізник - "Дніпроавіа".