Рейковий автобус Вінниця-Хмільник-Хмельницький придбаний за завищеною ціною - МВС

Співробітники Управління МВС України на Південно-Західній залізниці встановили, що рейковий автобус, який перевозить пасажирів по маршруту Вінниця-Хмільник-Хмельницький, придбаний через посередника за значно завищеною ціною.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Управління МВС України на Південно-Західній залізниці.

В рамках розслідування кримінальної справи, порушеної 16 липня по ч.1 ст. 358 Кримінального кодексу України (підробка документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем або іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою) працівниками Управління МВС України на Південно-Західній залізниці була проведена перевірка законності придбання, ввезення на територію держави та експлуатації рейкового автобуса марки 630М-001, який перевозив пасажирів за маршрутом Хмельницький-Вінниця.

В ході перевірки з'ясувалося, що даний поїзд придбаний у Польщі залізницею через посередника за значно завищеною ціною.

Крім того, він здійснював перевезення пасажирів, не пройшовши випробувально-маневрового тестування, і не сертифікований для використання на території України. Були складені акти недоліків експлуатації та виявлених порушень, які могли призвести до тяжких наслідків.

Після огляду рейковий автобус переданий начальнику локомотивного депо станції Гречани без права відчуження або передачі.

Слідство триває.

Як повідомляв УНІАН, у Хмельницькому 15 липня працівники відділу Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю (ДСБЕЗ) Управління МВС України на Південно-Західній залізниці опломбували рейковий автобус Вінниця-Хмільник-Хмельницький. Рейковий автобус о 7.00 ранку не відправився зі станції «Гречани» і знаходився в депо, де його описували працівники ДСБЕЗ з Києва.

18 липня в прес-службі ПЗЗ повідомили, що курсування рейкового автобуса Вінниця-Хмільник-Хмельницький відновлено.

Нагадаємо, 24 червня 2011 «Укрзалізниця» запустила рейковий автобус за маршрутом Вінниця-Хмільник-Хмельницький. Автобус поєднав обласні центри Вінницю і Хмельницький, при цьому він також заїжджав у місто-курорт Хмільник.

Крім того, рейси автобуса дозволили здійснювати поїздки на ділянках Гречани-Шепетівка, Старокостянтинів-Калинівка, Гречани-Вінниця, Гречани-Хмільник.

Довідка УНІАН. Рейковий автобус серії 630М виробництва Польщі складається з двох вагонів, виготовлених з використанням енергозберігаючих технологій. Розрахований на перевезення 308 пасажирів з маршрутною швидкістю 120 км на годину.