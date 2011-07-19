«Укрзалізниця» недоотримала понад 218 млн. грн. за перевезення пільговиків

У першому півріччі «Укрзалізниці» за перевезення пільгових категорій громадян компенсовано лише 24,8% витрат, сума недоотриманих коштів становить 218,5 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі відомства.

Як зазначив генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК, щоб змінити ситуацію, буде проведена індивідуальна робота з кожним керівником області.

За даними відомства, серед облдержадміністрацій немає жодної, яка в першому півріччі сплатила б за перевезення пільгових категорій громадян всю необхідну суму. Найгірше розрахувалися за перевезення пільговиків Київська міська державна адміністрація (компенсовано лише 14,8%), Харківська ОДА (23%), Київська ОДА (23,7%), Вінницька ОДА (24,6%) і Донецька ОДА (27,3 %). Найкраща ситуація з розрахунками у Закарпатській ОДА (94,5%), Чернівецькій ОДА (84%) та Рівненській ОДА (69,4%).

Як зазначають у відомстві, недостатній рівень отриманих доходів обумовлений небажанням пасажирів платити за проїзд, невисоким рівнем тарифів у приміському сполученні, значною кількістю пільгових категорій громадян (близько 70% всіх перевезених пасажирів).

Довідка УНІАН. На залізницях України надається пільговий проїзд 26 категоріям громадян, які мають таке право згідно з чинним законодавством. Збитки залізничного транспорту загального користування від використання пільгових тарифів, відповідно до Закону України "Про залізничний транспорт", повинні відшкодовуватися залізницям за рахунок державного або місцевих бюджетів, в залежності від того, яким органом прийнято рішення про введення пільг.