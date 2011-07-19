Перший кузов швидкісного електропоїзда Hyundai для України зберуть наприкінці серпня

Наприкінці серпня в Кореї буде зібрано перший кузов швидкісного електропоїзда Hyundai для України.

Як повідомив УНІАН прес-центр «Укрзалізниці», про це повідомили делегації «Укрзалізниці" під час поїздки на завод Hyundai Rotem 12-16 липня цього року.

Згідно з повідомленням, зараз здійснюються монтажні роботи з конструкції стін і дахів поїзда й нижньої частини кузова. Делегація «Укрзалізниці» відвідала цех із виробництва кузова, монтажний цех і цех зі складання візків. Корейські виробники повідомили, що поставлятимуть перший поїзд із випередженням на 1 місяць терміну, зазначеного в контракті.

Також представники «Укрзалізниці» й вчені галузевих інститутів ознайомилися із залізничним депо корейської залізниці в м. Коянг (Корея). Метою українських залізничників було вивчення досвіду і питань, які необхідно враховувати при будівництві й управлінні депо, яке обслуговуватиме електропоїзди виробництва компанії «Hyundai Rotem». Зокрема, під час ознайомлення оглядалися цехи щоденного й періодичного обслуговування, а також капітального ремонту.

Довідка УНІАН. Південна залізниця і «Hyundai Corporation» підписали угоду про постачання 10 нових міжрегіональних електропоїздів 16 грудня 2010 у м. Києві. Для забезпечення комфортного перевезення пасажирів на напрямках впровадження швидкісного руху заплановано курсування 6 міжрегіональних двосистемних електропоїздів виробництва «Hyundai Rotem», які надійдуть в Україну до початку Євро-2012, а ще 4 - до кінця 2012 року.