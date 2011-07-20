У Сумській області внаслідок зіткнення легковика з вантажівкою загинуло троє осіб
09:25, 20 липня 2011Транспорт/Звя'зок
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Поблизу с. Верхнє Піщане Сумського району на автодорозі Суми-Київ водій легкового автомобіля „Вольво” не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з автомобілем „КАМАЗ”.
Як повідомляє прес-служба МНС України, внаслідок дорожньо-транспортної події загинуло троє осіб - пасажири легкового автомобіля.
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