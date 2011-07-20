У Сумській області внаслідок зіткнення легковика з вантажівкою загинуло троє осіб

Поблизу с. Верхнє Піщане Сумського району на автодорозі Суми-Київ водій легкового автомобіля „Вольво” не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з автомобілем „КАМАЗ”. Як повідомляє прес-служба МНС України, внаслідок дорожньо-транспортної події загинуло троє осіб - пасажири легкового автомобіля.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter